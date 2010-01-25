Акционеры "Укргазбанка" утвердили результаты допэмиссии акций на 1,9 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

По данным пресс-службы, решение об увеличении уставного капитала банка путем дополнительного закрытого (частного) размещения 1,9 млрд. простых именных акций в документарной форме номинальной стоимостью 1 грн. принято 21 января т.г.

Сроки, в которые была проведена допэмиссия, не указываются.

Как сообщал УНИАН, председатель правления «Укргазбанка» Александр МОРОЗОВ на пресс-конференции 22 декабря 2009 года заявил, что «Укргазбанк» планирует завершить процедуру увеличения уставного капитала банка на 1,9 млрд. грн. – до 5,7 млрд. грн. в конце 2009 – начале 2010 года. В результате дополнительной эмиссии доля государства в капитале «Укргазбанка» увеличится с 82% до 88%. По словам предправления, другие акционеры банка отказались поддержать свое участие в капитале, соответственно, их доля уменьшится с 18% до 12%.

Справка УНИАН. ПАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2009 года активы банка составляли 12,941 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,283 млрд. грн., обязательства – 10,169 млрд. грн. Уставный капитал банка за январь-сентябрь 2009 года увеличился за счет докапитализации при участии государства в более чем 5 раз – до 3,8 млрд. грн., собственный капитал – почти в 2 раза, до 2,772 млрд. грн.

За 9 месяцев 2009 года «Укргазбанк» получил убыток 1,8 млрд. грн. против 128 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года. В первом полугодии 2009 года убыток банка составил 76,419 млн. грн., прибыль за 2008 год была на уровне 204 млн. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.