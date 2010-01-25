Межбанк: доллар продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0740/8,0985 грн./до, к 12:00 цены снизились до 8,0715/8,0910 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0730/8,0850 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2682/0,2690 грн./рубль, а к 12:00 цены поднялись до 0,2685/0,2692 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2691/0,2695 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,029 рублей за доллар (+0,239).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,4115/1,4190 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4220/11,4595 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,4160/11,4465 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 11,4345/11,4460 грн./евро.

Согласно информации Национального банка Украины, по итогам торгов на межбанке средневзвешенный курс гривня/доллар составил 8,060005 грн. за доллар.