Эксперт: цена золота вернется к утраченным позициям

На фоне нестабильной ситуации в мировой банковской системе цена на золото в ближайшее время может вернуться к утраченным позициям - на отметку 1140 долларов за тройскую унцию.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его информации, в начале прошедшей недели стоимость золота на мировом рынке держалась в узком диапазоне 1130-1140 долларов США за тройскую унцию. Однако со среды цены резко пошли вниз, так что к концу недели золото потеряло в цене порядка 5%, достигнув уровня 1090 долларов за унцию, сообщил эксперт.

Как подчеркнул В.СКИДАН, «аналогичная ситуация просматривается и на других товарных рынках, что позволяет сделать вывод об общей тенденции, вызванной укреплением американской валюты». Среди других основных факторов, вызвавших нисходящий тренд в стоимости золота, эксперт назвал снижение цен на нефть и фиксацию прибыли по золоту биржевыми игроками.

В.СКИДАН сообщил, что на украинском рынке цены на золото варьировались от 300 грн. за грамм в слитках от 100 грамм до 1000 грамм в начале прошлой недели и до 293 грн. – в конце. «Курс гривни по отношению к доллару колебался незначительно, из чего следует, что изменение розничной цены благородного металла вызвано исключительно мировыми тенденциями», - уверен эксперт.