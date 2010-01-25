Эксперт: финансирование новых бизнес-проектов прекратилось

Сейчас не наблюдается объективных предпосылок для возобновления кредитования.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Александр БЕРКУН.

В частности, по его словам, за последнюю неделю в корпоративном секторе кредитного рынка ситуация особо не изменилась.

Как подчеркнул А.БЕРКУН, углубление экономического кризиса привело к почти полному прекращению кредитования. «В значительной мере платежеспособность банков поддерживается с помощью Национального банка, однако условия для восстановления банковского сегмента не созданы», - считает эксперт.

А.БЕРКУН отметил, что финансирование новых бизнес-проектов практически прекратилось и носит лишь эпизодический характер. Кредитование предприятий банками, носившее ранее характер «доверительных отношений», также сократилось, добавил он. По мнению эксперта, больше шансов получить кредитование у компаний, которые стабильно генерируют выручку.