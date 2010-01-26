Доллар снизился к евро

Иена упала против всех основных партнеров после заявления президента США Барака Обамы о том, что глава ФРС Бен Бернанке имеет его решительную поддержку в вопросе переизбрания на второй срок. Заявление Обамы резко повысило спрос на высокодоходные активы, сообщает k2kapital.

Однако в ближайшей перспективе доллар может снизиться на ожиданиях того, что ФРС будет держать свои целевые кредитные ставки на практически нулевом уровне для поддержания экономического подъема крупнейшей экономики мира.

Курс японской валюты снизился до 128,13 иены за евро по состоянию на 9:27 утра в Токио после 127,75 иены вчера на закрытии торгов в Нью-Йорке. Японская валюта также ослабла до 90,46 иены за доллар с 90,28 иены днем ранее. Доллар торгуется на уровне $ 1,4164 за евро после $ 1,4151 в предыдущую торговую сессию.