Межбанк: торги по доллару открылись котировками 8,07/8,09 грн./долл.
11:33, 26 января 2010Финансы
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По евро - 11,38/11,40 грн./евро
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0790/8,0915 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2664/0,2669 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3840/11,4040 грн./евро.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,4097/1,4099 долл./евро (понедельник, 25 января, - 1,4147/1,4149 долл./евро).
В понедельник, 25 января, Национальный банк Украины на рынок не выходил.
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