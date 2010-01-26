Наличный курс доллара незначительно понизился – 8,09/8,14 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,09 грн./долл., продают – по 8,14 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился, по сравнению с 25 января. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,12 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,4%, по сравнению с 25 января, и сегодня составляет 11,37 грн./евро, продажи – на 0,3% - до 11,57 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,25-11,47 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,65 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 25 января, понизился на 0,7% и составляет в среднем 0,2626 грн./рубль, продажи – на 0,6% – до 0,2719 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2690-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,10 грн./долл., курс продажи – 8,15 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,12 грн./долл., по продаже – в пределах 8,14-8,16 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также понизился на 0,4%, по сравнению с 25 января, и сегодня составляет 11,40/11,56 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,32-11,47 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,66 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 25 января, понизился на 0,8% и сегодня составляет 0,2602 грн./рубль, продажи – на 0,4% – 0,2733 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,09/8,15 грн., евро – 11,40/11,60 грн., рубль – 0,2650/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,11/8,16 грн., евро – 11,40/11,70 грн., рубль – 0,2700/0,2700 грн.

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,08/8,16 грн., евро – 11,35/11,65 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 26 января, составляет: гривни к доллару США – 8,008, к евро – 11,332121, к российскому рублю – 0,26609.