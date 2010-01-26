ВВП Британии в IV квартале вырос на 0,1%
13:53, 26 января 2010Финансы
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Впервые с весны 2008 года
ВВП Великобритании в четвертом квартале 2009 года впервые с весны 2008 года продемонстрировал рост - на 0,1%, страна вступила в период восстановления экономического роста после кризиса, говорится в обнародованных во вторник предварительных данных британского Бюро национальной статистики, сообщает РИА Новости.
Таким образом, сбылись прогнозы британского правительства и аналитиков о том, что экономика Великобритании выйдет из зоны рецессии именно в конце 2009 года.
Британская экономика вошла в период рецессии (экономического спада) во втором квартале 2008 года. С тех пор ВВП страны в общей сложности упал примерно на 6%.
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