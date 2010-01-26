Банк России: курс евро на 27 января - 42,70 руб.

Официальный курс доллара с 27 января вырос на 21,9 копейки - до 30,3136 рубля, курс евро - на 12,5 копейки - до 42,7058 рубля, свидетельствуют данные ЦБ РФ, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам во вторник, увеличилась на 18 копеек и составила 35,89 рубля против 35,71 рубля в понедельник.