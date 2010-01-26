«Дельта Банк» в 2009 г. сократил чистую прибыль в 8 раз

Чистая прибыль АО «Дельта Банк» по итогам 2009 года сократилась в 8 раз по сравнению с 2008 годом и на 1 января 2010 года составила 8,016 млн. грн.

Об этом сказано в отчете банка, опубликованном в газете «Голос Украины» №12 от 26 января т.г.

Согласно предоставленной информации, активы банка по итогам прошлого года увеличились более чем в 1,5 раза и на 1 января т.г. составили 8,465 млрд. грн., обязательства – также более чем в 1,5 раза, до 7,875 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 24%, до 4,2 млрд. грн., собственный капитал – на 1%, до 589,502 млн. грн.

Уставный капитал банка в 2009 году не изменялся и составляет 510 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «КБ «Дельта» зарегистрировано 9 февраля 2006 года, получило лицензию Национального банка Украины 20 апреля 2006 года.

В 2008 году банк увеличил чистую прибыль в 14 раз – до 67,124 млн. грн.

В начале октября т.г. ООО «КБ «Дельта» реорганизовалось в публичное акционерное общество (ПАО). 1 октября 2009 г. была внесена соответствующая запись в Государственный реестр банков и проведена государственная регистрация новой редакции устава банка. ПАО «Дельта Банк» является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей ООО «КБ «Дельта».

100% акций КБ «Дельта» владеет Николай ЛАГУН.