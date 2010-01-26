Индекс инвестпривлекательности Украины остается без изменений

Индекс инвестиционной привлекательности Украины в IV квартале 2009 года остался практически без изменений по сравнению с III кварталом: показатель индекса составил 2,57 по 5-бальной шкале против 2,56 в III квартале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association (EBA)) Анна ДЕРЕВЯНКО.

Она сказала, что результаты очередной волны опроса первых лиц компаний-членов EBA, проведенной Ассоциацией при поддержке InMind в декабре 2009 года, говорят о том, что на протяжении трех кварталов 2009 года Индекс демонстрирует стабильность. Оценки инвестиционного климата Украины и его отдельных компонентов остаются на уровне ниже среднего и не претерпевают изменений (в III квартале 2008 года индекс резко снизился с 3,14 до самых низких показателей в октябре 2008 г. и январе 2009 г. - 2,22, Индекс начинает постепенно расти до показателя 2,64 в апреле 2009 г., после чего его показатели остаются практически без изменений).

Основные тенденции, которые наметились в конце 2009 года по сравнению с III кварталом, касаются оценок инвестиционного климата в ближайшие 3 месяца: за счет снижения количества крайне негативных оценок и небольшого уменьшения позитивных ожиданий увеличивается доля умеренно негативных и нейтральных оценок климата в ближайшей перспективе. Бизнес в некотором смысле замирает в ожидании решения политических вопросов, связанных с президентскими выборами. Текущая ситуация характеризуется для бизнеса неопределенностью и ожиданием преимущественно сохранения текущей ситуации или даже некоторого ее ухудшения.

Исследования показали, что по мнению представителей бизнес-структур в контексте экономического кризиса в 2009 году наиболее эффективными действиями компаний стала экономия затрат, что отметили 53% опрошенных компаний. Среди других названных действий компании отметили планирование бизнес-процессов и улучшение эффективности работы компаний (33%), а также акцент на действиях, связанных с усилением активности в области маркетинга и продаж (28%).

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции управляющий партнер «Эрнст энд Янг» Алексей КРЕДИСОВ, по результатам пятого исследования «Влияние экономического кризиса на украинские компании», проведенного компанией «Эрнст энд Янг» совместно с ЕВА, на сегодня экономический климат оказывает негативное влияние на возможность капитальных инвестиций, на что указали 70% респондентов. 65% респондентов также заявили об ухудшении возможностей привлечения капитала и заемных средств, а 63% обеспокоены снижением доходов от продаж.

Он сообщил, что в исследовании приняли участие 68 ведущих украинских и зарубежных компаний, работающих в Украине.

При этом А.КРЕДИСОВ отметил, что некоторые компании акцентировали внимание на положительных изменениях. На данный момент еще далеко не все компании уделяют внимание новым возможностям в бизнесе, однако 33% респондентов уже отметили улучшения в данной области.

В целом, по его словам, список пяти основных проблем, о которых компании постоянно заявляли с начала кризиса, немного изменился. На 1-м месте в списке осталась девальвация гривни, а на 2-м - задержки платежей со стороны партнеров/клиентов. На 3-е место в списке вышла проблема усиления конкуренции в сфере ценовой политики. В пятерку проблем, с которыми компании сталкиваются на данном этапе, вошли также снижение объема продаж и необходимость снижения операционных затрат.

А.КРЕДИСОВ сообщил, что компании продолжают реагировать на экономический кризис путем снижения затрат. Все респонденты отметили, что они планируют принять или уже приняли меры по снижению затрат.

«Приоритеты бизнеса начинают меняться. Например, за последний квартал компании стали уделять больше внимания управлению взаимоотношениями с клиентами и разработке новой продукции и услуг. Растущая конкуренция в ценовой сфере оказывает давление на компании и вынуждает их искать новые пути конкуренции. При отсутствии возможности ценовой конкуренции в рамках существующей стратегии, компании ищут новые пути создания добавочной стоимости для своей продукции и услуг. Очевидно, что для этого они ведут более активную работу с клиентами, создают новый ассортимент продукции или предлагаемых услуг», - сказал А. КРЕДИСОВ.

Компании продолжают оптимистически воспринимать свое положение на рынке в условиях сокращающейся украинской экономики. Это отражено в положительном настрое компаний относительно доли и проникновения на рынок в условиях кризиса. С начала 2009 года уверенность в стратегии рыночного роста значительно возросла - с 22% в 1-м квартале 2009 года до 51% в 3-м квартале 2009 года.

К концу 2009 года компании имели довольно оптимистические прогнозы в отношении прибыли за 2009 год по сравнению с 2008 годом. В 3-м квартале 2009 года 30% продолжали ожидать, что их прибыль будет значительно ниже, чем до кризиса, тогда как во 2-м квартале так считали 51% респондентов. Существенное изменение также наблюдалось в группе респондентов, ожидающих, что их прибыль будет на том же уровне, что и в 2008 году: в 3-м квартале таких было 31%, тогда как во 2-м - 8%. При этом практически без изменений остались две других группы респондентов: 24% ожидают, что их прибыль будет незначительно ниже, чем в 2008 году, а 15% респондентов ожидают увеличения прибыли по сравнению с 2008 годом.

Большинство респондентов дают положительные оценки экономического будущего Украины, однако временные рамки прогнозов в отношении восстановления экономики продолжают смещаться. В данном исследовании большинство респондентов (72%) считают, что спад экономики Украины прекратится в 2010 году. Мнения респондентов о том, когда начнется восстановление экономики, разошлись: половина опрошенных компаний назвали 2011 год, а 41% -2010 год.