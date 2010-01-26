Горсовет Львова заявляет, что город на грани дефолта

Львов оказался на грани дефолта из-за блокирования средств городским управлением Государственного казначейства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил во время пресс-конференции директор Департамента финансовой политики Львовского городского совета Олег ИЩУК.

Он сообщил, что горсовет подал в прокуратуру соответствующие материалы и готовит судебный иск к Львовскому отделению Госказначейства.

По словам О.ИЩУКА, на сегодняшний день общая сумма, которую управление Госказначейства задолжало городу, превышает 130 млн. грн.

«В конце прошлого года и сейчас деньги на счетах общины есть, об этом свидетельствуют выписки госказначейства, но перечислить их невозможно, потому что фактически их нет. Они просто зависли в воздухе, ими кто-то пользуется. Это означает юридический дефолт города», - отметил О.ИЩУК.

Он отметил, что «декабрьские начисления еще не возмещены, а уже заканчивается январь. Внутренних резервов во Львове осталось, чтобы продержаться, не более месяца, а дальше - под угрозой остановки коммунальные предприятия, которые обеспечивают потребителям тепло, воду и электроэнергию».