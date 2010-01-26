Официальный курс: Евро пошло вниз

Доллар почти на месте

Официальный курс НБУ на 27 января: 100 USD – 800.4800 грн.; 100 EUR – 1127.4761 грн.; 10 RUR – 2.6407 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 27 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 800.4800 (на 26 января – 800.8000) 100 EUR – 1127.4761 (на 26 января – 1133.2121) 10 RUR – 2.6407 (на 26 января – 2.6609)

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