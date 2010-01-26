Банков, предлагающих кредиты физлицам, по-прежнему мало

Количество банков, предлагающих кредитные продукты физическим лицам, по-прежнему остается небольшим.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, в период с 18 по 22 января 2010 года существенных изменений на рынке кредитования физических лиц не произошло. Эксперт сообщила, что условия банков по кредитам на потребительские цели таковы: валюта – гривня, сумма кредита - до 15 000 грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 48,32% до 62,0% годовых. По кредитам на автомобили условия следующие: срок - от 2 до 5 лет, под процентную ставку от 20,49% до 30,0% годовых, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости автомобиля.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, ипотечные кредиты сейчас предлагаются в основном под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам на срок от 1 года до 20 лет, процентная ставка - 26,00-30,0% годовых, либо на недвижимость, уже сданную в эксплуатацию (срок – от 1 до 20 лет, реальная процентная ставка 28,0-30,1% годовых).

По мнению Н.СИНЯВСКОЙ, важной новостью прошедшей недели стало принятие Верховной Радой законопроекта, запрещающего финансовым учреждениям в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку и другие платежи по уже выданным кредитам, в том числе принимать меры по досрочному взысканию долга в случае несогласия заемщика с предложением финансового учреждения по увеличению процентной ставки.

Эксперт считает, что данный законопроект является очередным популистским шагом, цель которого - «защитить» интересы заемщика. При этом игнорируется тот факт, что при повышении стоимости ресурсов невозможность для финансового учреждения регулировать цену активов может привести к финансовому краху последнего, что негативно отразится на экономике страны, подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ.