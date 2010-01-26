Рынок депозитов кардинально не изменится

Влияние политико-экономической ситуации в стране на реальную динамику рынка депозитов физических лиц остается приоритетным.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, в период с 18 по 22 января 2010 года ситуация на рынке депозитов оставалась стабильной. Условия по вкладам физических лиц кардинально не изменялись - ряд банков лишь выровняли свои ставки до уровня среднерыночных, так как ситуация на рынке достигла определенного равновесия. Эксперт считает, что в дальнейшем на рынке предполагается сохранение наметившихся тенденций.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, условия по вкладам в евро на прошлой неделе остались на уровне предыдущей и составили: по вкладам на срок 1 месяц – от 3,25 до 11,5% годовых; на 3 месяца – от 3,5 до 12,25%; на 6 месяцев – от 3,75 до 12,5%; на 12 месяцев – от 5,75 до 13,0%.

Эксперт также отметила, что с 18 по 22 января процентные ставки по вкладам в гривне и долларах США незначительно снизились – в среднем на 0,05 пункта. Пределы процентных ставок в национальной валюте на конец периода составили: на срок 1 месяц – от 15,5 до 20% годовых; на 3 месяца – от 18,0 до 21,6%; на 6 месяцев – от 17,5 до 21,6%; на 12 месяцев – от 18 до 22%.

По информации Н.СИНЯВСКОЙ, вклады в долларах США теперь можно разместить по ставкам: на срок 1 месяц – от 6,5 до 11,5% годовых; на 3 месяца – от 8 до 12,5%; на 6 месяцев – от 8,5 до 12,5%; на 12 месяцев – от 9,5 до 13,75%.