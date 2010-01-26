Во второй половине 2009 г. украинский фондовый топтался на месте

Сейчас все инвесторы ждут окончательных результатов президентского марафона.

Такую точку зрения высказал в интервью корреспонденту УНИАН управляющий директор по международным продажам и новым рынкам инвестиционной группы «Сократ» Константин ЛЕСНИЧИЙ.

По его мнению, вторая половина прошлого года на украинском фондовом рынке больше напоминала «топтание на месте с небольшими подскоками». Любой новый спрос балансировался фиксацией прибыли, отметил эксперт, тогда как западный инвестор проявлял осторожность.

Как подчеркнул К.ЛЕСНИЧИЙ, «весной прошлого года складывалось впечатление дежа вю: рынок растет без тормозов, а в объемах никто ничего не покупает». Росло практически все, начиная от высоколиквидных банков («Укрсоцбанк», «Райффайзен банк Аваль») и заканчивая неликвидными бумагами, отметил он.

По словам эксперта, «фундаментальные оценки тогда никого, мягко говоря, не интересовали». Ввиду низкой стоимости бумаг главным риском для западного инвестора был уже не риск ухудшения финансового состояния эмитента, а риск девальвации гривни, уверен К.ЛЕСНИЧИЙ. При покупке акции по курсу 6 грн. и продаже по 9 грн. инвестор автоматически фиксировал убыток 50% в долларовом эквиваленте, подчеркнул эксперт. А ведь аналитики предрекали курсы и 10, и 12 грн. за доллар, напомнил он.

К.ЛЕСНИЧИЙ считает, что в прошлом году самыми яркими, знаковыми событиями, повлиявшими на украинский фондовый рынок, были запуск интернет-трейдинга и получение кредита МВФ. Первый принес рост ликвидности и внутренний спрос, а второй – дал уверенность в завтрашнем дне. «В целом же яркости было мало», – добавил он.