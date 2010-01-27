МВФ прогнозирует рецессию экономики Испании

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал свой прогноз развития экономики Испании в 2010 году, согласно новому прогнозу, в текущем году ВВП страны снизится на 0,6%, передало во вторник Национальное телевидение Испании (TVE1), сообщает РИА Новости.

Ранее эксперты МВФ прогнозировали падение испанской экономики в текущем году на 0,7%.

Эксперты МВФ скорректировали данные предыдущего прогноза роста экономики еврозоны на 2010 год - рост ВВП стран, использующих единую европейскую валюту, составит в 2010 году 1%. В октябрьском прогнозе МВФ говорилось, что этот показатель будет равняться 0,3%.

По пересмотренным данным, из ведущих стран еврозоны лишь экономика Испании будет испытывать в текущем году рецессию.

По мнению экспертов МВФ, Испании будет сложнее других стран выйти из кризиса, и этот процесс займет больше времени, чем в других ведущих экономиках мира. МВФ советует правительству Испании "быть более гибким в том, что касается уровня заработной платы, и улучшить ситуацию с конкурентоспособностью экономики".

Прогнозы на 2011 год несколько лучше - по данным экспертов МВФ, экономика Испании вырастет на 0,9%.