В Давосе открывается Всемирный экономический форум

В списке участников форума в швейцарском Давосе, который открывается в среду, 2,5 тыс. фамилий, среди них - 30 глав государств и правительств, а также почти 1,5 тыс. топ-менеджеров, сообщает k2kapital.

На этот раз основной целью заседаний станет поиск путей перепланировки мировой экономической системы. Вероятно, одной из главных тем станут последние действия президента США Барака Обамы, направленные на ограничение свободы деятельности банков. Эти действия привели к падению котировок акций ведущих американских и европейских банков, а потому наверняка не останутся без внимания.

Одной из самых актуальных тем форума обещает стать обсуждение рисков суверенных дефолтов. Правительства многих стран закачали в национальные экономики крупные средства, направленные на стимуляцию потребления и экономического роста.

Другие заявленные темы – волатильность цен на продовольствие, скачки цен на нефть, борьба с надуванием новых "пузырей", подрывающие производительность труда хронические заболевания, а также новый, посткризисный и могущественный как никогда ранее Китай.

В последний момент в повестке дня появилась тема Гаити. В ходе специальной сессии по обсуждению положения дел в этой карибской стране, пострадавшей от разрушительного землетрясения, примет участие спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Гаити Билл Клинтон.

Форум откроет президент Франции Николя Саркози. Из лидеров крупных стран, о которых стоит упомянуть - президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, президент Южной Кореи Ли Мен Бак, премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, а также премьер Канады Стивен Харпер.