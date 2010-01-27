Иена повысилась к евро

Иена торгуется вблизи девятимесячного максимума против евро на опасениях о том, что глобальный экономический подъем замедляется,что послужило увеличению спроса на валюту Японии в качестве убежища, сообщает k2kapital.

Курс иены по отношению к евро по состоянию на 8:29 утра в Токио равен 126,23 иены после 126,16 иены вчера на закрытии торгов в Нью-Йорке, когда он достиг 125,68, что стало самым сильным уровнем с 28 апреля. Валюта Японии по отношению к доллару торгуется по цене 89,66 иены за доллар после 89,65 иены днем ранее.

Курс доллара к евро равен $ 1,4079 после $ 1,4072 в предыдущую торговую сессию.

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