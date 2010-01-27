МВФ: Мировая экономика выходит из рецессии быстрее, чем ожидалось

Мировая экономика выходит из рецессии быстрее, чем ожидалось, утверждает Международный валютный фонд, представивший новый прогноз роста мировой экономики в 2010 году.

Согласно МВФ, рост составит около 4%, в то время как в прошлом году наблюдался спад, сообщает радио «Свобода».

Директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН, однако, предостерег правительства от слишком быстрой отмены введенных ими антикризисных мер, поскольку рост все еще нестабилен.