Афганистану спишут 1,6 млрд. долл. долгов

Международный валютный фонд и Всемирный банк одобрят списание долгов Афганистана на сумму $1,6 млрд., сообщает радио "Свобода", сообщает k2kapital.

Руководители международных финансовых организаций заявили, что Афганистан выполнил все условия, необходимые для распространения на него международной инициативы, направленной на помощь бедным странам с высоким уровнем задолженности. Сообщается, что большая часть долгов будет списана в рамках этой инициативы, а около $260 млн. приходятся на уступки Парижского клуба кредиторов.

28 января в Лондоне пройдет международная конференция по Афганистану, на которой будут обсуждаться вопросы помощи этой стране - как военной, так экономической.