Афганистану спишут 1,6 млрд. долл. долгов
09:21, 27 января 2010Финансы
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Международный валютный фонд и Всемирный банк одобрят списание долгов Афганистана на сумму $1,6 млрд., сообщает радио "Свобода", сообщает k2kapital.
Руководители международных финансовых организаций заявили, что Афганистан выполнил все условия, необходимые для распространения на него международной инициативы, направленной на помощь бедным странам с высоким уровнем задолженности. Сообщается, что большая часть долгов будет списана в рамках этой инициативы, а около $260 млн. приходятся на уступки Парижского клуба кредиторов.
28 января в Лондоне пройдет международная конференция по Афганистану, на которой будут обсуждаться вопросы помощи этой стране - как военной, так экономической.
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