Обама намерен заморозить cотрудникам своего аппарата зарплаты

Президент США Барак Обама планирует заморозить зарплаты сотрудникам своего аппарата в целях экономии государственных средств.

Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, это подтвердил во вторник журналистам неназванный представитель администрации.

По его словам, речь идет о чиновниках, занимающих высшие руководящие должности в аппарате Белого дома, а также других политических назначенцах, зарплаты которых превышают 100 тыс долл в год. В общей сложности это может затронуть порядка 1200 человек.

Одновременно администрация Б.Обамы собирается заморозить на ближайшие три года ряд внутренних федеральных программ, чтобы изыскать для бюджета дополнительные средства. Данная мера, по мнению Белого дома, позволит сэкономить в течение ближайших 10 лет порядка 250 млрд долл. Эту инициативу президент США должен озвучить в среду во время своего выступления перед обеими палатами конгресса с посланием "О положении страны". В нем же, как ожидается, глава государства упомянет и о замораживании зарплат своим подчиненным.

Правительство Б.Обамы в настоящее время предпринимает шаги, направленные на сокращение размеров стремительно растущего бюджетного дефицита. В 2009 г он достиг 1,4 трлн долл, а в нынешнем превышение затрат над поступлениями в бюджет, по оценкам бюджетного управления конгресса, прогнозируется в размере 1,35 трлн долл.