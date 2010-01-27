Межбанк: торги по доллару открылись снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0715/8,0890 грн./долл., цены на российскую валюту понизились – 0,2662/0,2668 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3265/11,3540 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4041/1,4043 долл./евро (вторник, 26 января, - 1,4097/1,4099 долл./евро).

Во вторник, 26 января, Национальный банк Украины на рынок не выходил.