Банк России: курс евро на 28 января - 42,56 руб
Доллара - 30,29 руб.
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии /ЕТС/ расчетами today на 12.30 мск понизился на 13,98 коп и составил 42,5654 руб за евро расчетами today, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
Котировки закрытия ЕТС в среду составляли 42,5520/42,5750 руб за евро расчетами today.
Объем торгов 61,725 млн евро, заключено сделок - 305.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии /ЕТС/ расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск понизился на 2,15 коп и составил 30,2921 руб за долл.
Банк России с 15 апреля 2003 г устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах ETC расчетами tomorrow, сложившегося по состоянию на 11.30 мск дня торгов.