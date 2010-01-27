Банк России: курс евро на 28 января - 42,56 руб

Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии /ЕТС/ расчетами today на 12.30 мск понизился на 13,98 коп и составил 42,5654 руб за евро расчетами today, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Котировки закрытия ЕТС в среду составляли 42,5520/42,5750 руб за евро расчетами today.

Объем торгов 61,725 млн евро, заключено сделок - 305.

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии /ЕТС/ расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск понизился на 2,15 коп и составил 30,2921 руб за долл.

Банк России с 15 апреля 2003 г устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах ETC расчетами tomorrow, сложившегося по состоянию на 11.30 мск дня торгов.