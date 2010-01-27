«ПУМБ» договорился о реструктуризации внешних займов

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ) завершил процесс реструктуризации всего портфеля заимствований общей суммой 512 млн. долл. США, в который включены еврооблигации, синдицированные кредиты и двухстороннее соглашение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено в среду во время пресс-конференции руководства банка.

Как сообщалось ранее, по еврооблигациям, выпущенным в 2007 году на общую сумму 275 млн. долл., банк предложил держателям новые условия: продление срока погашения бумаг с 16 февраля 2010 года до 31 декабря 2014 года, увеличение купона с 9,75% до 11%, увеличение количества купонных платежей с 2 до 4, а также досрочное частичное погашение в размере 8% от номинальной стоимости на первичную дату погашения в феврале 2010 года тем держателям, которые поддержали новые условия.

Все остальные инструменты, включая синдицированные и двухсторонние кредиты, были объединены в один пул обязательств суммой 237 млн. долл. и теперь будут представлять единый синдицированный кредит, обслуживаемый на одинаковых условиях: дата погашения – 31 декабря 2014 года, процентная ставка – libor плюс 2,5% (с 2013 года маржа повышается до 3%), погашение производится периодически, исходя из ситуации с ликвидностью в банке.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2009 года активы банка составляли 17,866 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,940 млрд. грн., обязательства – 14,958 млрд. грн., собственный капитал – 2,908 млрд. грн., уставный капитал – 2,523 млрд. грн.

9 месяцев 2009 года ПУМБ закончил с убытком 581 млн. грн. против 93 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.