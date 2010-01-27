Госбюджет получит в феврале 12,6 млрд. грн.

Министерство финансов Украины ожидает в январе доходы общего фонда госбюджета в размере 12,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Доходы общего фонда бюджета мы ожидаем приблизительно 12,6 млрд. грн.», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с постановлением правительства №1181 от 29 октября 2009 года "О мерах по обеспечению выполнения Государственного бюджета Украины и местных бюджетов в 2010 году", Кабинет Министров с целью обеспечения стабильного функционирования бюджетной системы Украины в 2010 году поручил Министерству экономики уточнить основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2010 год с учетом результатов анализа состояния развития экономики за девять месяцев 2009 года.

На основании уточненных макропоказателей Минфина при доработке ко второму чтению проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" поручено определить доходы сводного бюджета на уровне 328,3 млрд. грн., расходы – на уровне 360,9 млрд. грн.

Министерство финансов Украины планировало до 7 декабря т.г. подготовить проект Государственного бюджета на 2010 год, откорректированный с учетом изменений прогнозных макропоказателей на основании результатов экономического развития за 9 месяцев 2009 года. По словам исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО, доходы сводного бюджета планируется сократить на 30 млрд. грн., расходы - на 40 млрд. грн.