Украина намерена весной выйти на рынок внешних заимствований

В апреле-мае текущего года Украина планирует выйти на рынок внешних заимствований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Технически в первом квартале мы можем не успеть, но в апреле-мае мы точно можем выйти и мы выйдем на внешние заимствования», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом и.о. министра финансов подчеркнул, что на сегодняшний день ведутся переговоры по этому вопросу. «Это пока переговорный процесс, и когда он выйдет на какую-то определенную стадию, мы дадим об этом информацию», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина не осуществляла внешние заимствования на внешних рынках, кроме привлечения финансовых средств от международных финансовых организаций.