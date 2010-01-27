Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) отмечает уменьшение количества аудиторов в связи с усилением контроля их деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госфинуслуг Виктор СУСЛОВ сегодня в ходе публичной дискуссии «Будущее аудита».

По его информации, количество работающих в Украине аудиторов на 1 января 2010 года составило 958 человек, сократившись за год примерно на 350 человек.

«Мы отмечаем и сейчас фиксируем многочисленные факты подтверждения аудиторами заведомо недостоверной отчетности. Это даже и не очень квалифицированные специалисты часто могут обнаружить, когда аудиторы подтверждают наличие активов, завышая их стоимость в тысячи раз», - отметил председатель Госфинуслуг.

Он сообщил, что подобный факт завышения аудитором стоимости активов был зафиксирован и в случае со страховой группой «Страховые традиции», после чего аудитор был лишен сертификата и права работать на рынке.

«Соответственно, мы сразу же отметили массовый отток аудиторов из нашего реестра, четверть аудиторов, около 350 человек, перестали работать на рынке небанковских финансовых учреждений», - сказал В.СУСЛОВ.

Он отметил, что без устранения коррупции на рынке аудиторских услуг, без добросовестной работы аудиторов Госфинуслуг будет очень трудно контролировать платежеспособность финучреждений.

«Без такой объективной работы мы как регулятор теряем основные инструменты в борьбе за платежеспособность финансовых учреждений», - подчеркнул В. СУСЛОВ.

По его словам, если проанализировать данные 2008 года, то окажется, что за весь год не было ни одного случая, когда бы аудитор имел серьезные замечания к отчетности, при этом большое количество финучреждений были и остаются неплатежеспособными.

Так, в течение года из Госреестра финучреждений были исключены около 40 страховых компаний, в основном из-за невыполнения ими обязательств перед клиентами, проблем с достаточностью резервов, и все это при наличии позитивных аудиторских заключений по данным компаниям.

«При этом мы не ставим под сомнение квалификацию аудиторов, мы ставим под сомнение их добросовестность» - сказал В.СУСЛОВ.

Основной причиной сложившейся на рынке аудиторских услуг ситуации он называет существование принципа «Кто платит, тот и заказывает музыку». «Кто заказывает аудит, тот обычно заказывает и результаты аудита», - отметил председатель Госфинуслуг.

Таким образом, по его словам, аудиторские заключения при аудите, заказанном акционерами компании, менеджментом или аудите по запросу Госфинуслуг могут кардинально отличаться.

«Стремясь хорошо выглядеть перед акционерами, менеджер ведет подбор аудитора и заказывает нужный результат. Когда речь идет о том, что аудиторское заключение должно быть предоставлено регулятору, тут, естественно, ни акционеры, ни руководство не заинтересованы в том, чтобы это было глубокое и объективное изучение ситуации. Поэтому мы располагаем такими фактами, когда один аудиторский отчет идет акционеру, а регулятору идет совсем другой отчет», - заключил В.СУСЛОВ.