«Правэкс-Банк» в 2009 г. увеличил убыток в 38 раз

«Правэкс-Банк» (г. Киев) в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, увеличил убыток в 38 раз - до 710,801 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете "Голос Украины" (номер от 27 января т.г).

Активы банка за 2009 год выросли на 3% и на 1 января 2010 года составили 7,541 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 8% - до 5,695 млрд. грн., обязательства увеличились на 6,5% - до 6,349 млрд. грн.

Уставный капитал банка за прошлый год увеличился на 58% - до 1,562 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 11% - до 1,192 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".