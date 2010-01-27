«Оранта» получила убыток 160,2 млн. грн.
По итогам ІII квартала
Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» по итогам III квартала 2009 года получила убыток 160,235 млн. грн. против 18,997 млн. грн. убытка за аналогичный период 2008 года.
Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.
Согласно сообщению, собственный капитал компании за январь-сентябрь 2009 г. уменьшился на 40% – до 247,572 млн. грн., уставный фонд на 1 октября 2009 года составлял 175,032 млн. грн.
Страховые резервы компании за 9 месяцев уменьшились на 18,4% – до 331,275 млн. грн.
Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».
Общий сбор страховых платежей компании по итогам 9 месяцев 2009 года составил 540 млн. грн., страховые выплаты – 256,4 млн. грн.
По состоянию на начало декабря 2009 года основными акционерами компании являлись: АО «Дочерняя организация «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (Казахстан, г. Алматы) - 4,778493%; «Colorino Trading Limited» (Кипр) - 5,642165%; «Saleta Limited» (Кипр) - 5,642066%; АО «БТА Банк» (Казахстан, г. Алматы) - 30,393820%; «Беквуд Холдингс Лимитед» (Кипр) - 16,160849%; «Чилвел Лимитед» (Кипр) - 18,340226%.
В середине января 2010 года доли кипрских компаний «Беквуд Холдингс Лимитед» и «Чилвел Лимитед» в капитале НАСК «Оранта» стали меньше 10%.