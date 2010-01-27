В т.г. конкуренция на рынке страхования имущества усилится

В 2010 году следует ожидать усиления конкуренции на рынке страхования имущества.

Об этом говорится в сообщении СК «Брокбизнес» (г. Киев), переданном УНИАН, со ссылкой на председателя правления компании Вадима ЗАГРЕБНОГО.

По его мнению, в 2010 году конкуренция в нише страхования имущества будет усиливаться, поскольку из-за практически мертвого рынка кредитования количество граждан, страхующих свое имущество, существенно не увеличится. Оживление в этом сегменте может быть только во второй половине 2010 года по мере возобновления кредитования.

«По данным Госкомстата, общее количество квартир в 2008 году составило свыше 19,3 млн., из них застраховано не более 2-3%. То есть потенциал этого рынка огромен», - отмечает В.ЗАГРЕБНОЙ.

По его мнению, страховые компании, которые в 2010 году смогут значительно продвинуться вперед в данном сегменте, окажутся в выигрыше.

Эксперт сообщил, что в 2009 году произошло ощутимое снижение объемов страхования залогового имущества физлиц. В меньшей мере пострадал добровольный сегмент страхования имущества, по которому даже наблюдался небольшой рост. «К сожалению, продажи полисов страхования незалоговой недвижимости по-прежнему составляют не более 10–15% в общем объеме реализации имущественных полисов. В целом, по нашим подсчетам, по итогам прошлого года рынок вышел на цифру 260-270 тыс. договоров», - сообщил В.ЗАГРЕБНОЙ.

Он подчеркнул, что страховые суммы по залоговому имуществу в 2009 г. не пересматривались, так как банки не меняли стоимость недвижимости по договорам залога, хотя она сильно снизилась в 2009 году. Но в случае добровольного страхования имущества страховая сумма указывалась в размере его реальной рыночной стоимости на момент страхования. А размер возмещения рассчитывался исходя из оценки ущерба в момент события.

«Как и ранее, практически 100% договоров страхования залогового имущества оформляются в экспресс-форме: осмотр квартиры не проводится, клиент заполняет заявление на страхование, прилагая список застрахованного имущества», - говорит председателя правления СК «Брокбизнес». Тогда как страхователи незалогового имущества чаще настаивают на страховании с осмотром и фотографированием недвижимости. В этом сегменте только 30% договоров страхования заключаются в экспресс-форме.

По словам В.ЗАГРЕБНОГО, из-за демпинга цены на полисы имущественного страхования в прошлом году на рынке снизились почти вдвое. «В 2010 году среднерыночный стандартный тариф по таким страховкам составит 0,2–0,3%, а минимальный – 0,05–0,1%, правда, по такой цене клиенты рискуют купить сплошные исключения и оговорки», - отметил он.