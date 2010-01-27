«ВТБ Банк» в 2009 г. сократил чистую прибыль почти в 82 раза

ОАО «ВТБ Банк» (Киев) в 2009 году сократило чистую прибыль почти в 82 раза по сравнению с 2008 годом – до 0,456 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 27 января 2010 года.

Согласно сообщению, активы банка в прошлом году увеличились на 2% и на 1 января 2010 года составили 28,780 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 4%, до 26,219 млрд. грн., обязательства – уменьшились на 1%, до 25,532 млрд. грн., уставный капитал – вырос на 36%, до 2,929 млрд. грн., собственный капитал – на 32%, до 3,248 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ОАО «ВТБ Банк».