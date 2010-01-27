Межбанк: доллар продолжает снижаться

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0715/8,0890 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,0680/8,0750 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 8,0735/8,0820 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2662/0,2668 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2660/0,2665 грн./рубль. К закрытию цены выросли до 0,2663/0,2668 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал – 30,28 рубля за доллар (-0,1124).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4025/1,4095 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3265/11,3540 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,3340/11,3485 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 11,3520/11,3745 грн./евро.