«Альфа-Банк» получил 348 млн. грн. убытка

ПАО «Альфа-Банк» (Киев) по итогам 2009 года получил убыток в размере 348,405 млн. грн., тогда как в 2008 году прибыли банка составила 161,351 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 27 января 2010 года.

Согласно сообщению, в 2009 году активы банка сократились на 11% и на 1 января 2010 года составили 28,694 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 11%, до 25,314 млрд. грн., обязательства – на 11%, до 25,816 млрд. грн., собственный капитал – на 13%, до 2,878 млрд. грн.

Уставный капитал банка в 2009 году не изменился и на 1 января т.г. составил 2 млрд. 976,565 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

99,99% акций «Альфа-Банка» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».