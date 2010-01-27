Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на февраль на 2,5%.

Об этом сказано в постановлении комиссии №45 от 25 января т.г., текстом которого располагает УНИАН.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго повышен на 2,5% – до 48,5 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса – на 2,5%, до 64,28 коп. за кВт/ч (без НДС).

Напомним, с декабря 2008 года по ноябрь 2009 года розничные тарифы энергоснабжающих компаний оставались неизменными в связи с рекомендациями Президента Украины и Кабинета Министров установить мораторий на повышение тарифов на период экономического кризиса.