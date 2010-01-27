Курс НБУ: доллар снизился

Евро также просел

Официальный курс НБУ на 28 января: 100 USD – 800.2400 грн.; 100 EUR – 1126.0977 грн.; 10 RUR – 2.6417 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 28 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 800.2400 (на 27 января – 800.4800) 100 EUR – 1126.0977 (на 27 января – 1127.4761) 10 RUR – 2.6417 (на 27 января – 2.6407)

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