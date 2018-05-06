Как вернуть деньги из проблемного банка…

Количество проблемных банков в Украине понемногу уменьшается, они становятся государственными или же пополняют список ликвидируемых. Но второй вариант мало радует кредиторов, то есть людей, доверивших банку свои сбережения. К тому же в этом кроется для них угроза вообще не вернуть свои деньги, поскольку финучреждение не обязано информировать о своем «исчезновении»…

В Украине с началом кризиса банковские вклады представляют собой рулетку – красное, черное, зеро… Непонятно, сможет ли банк пережить трудные времена, ну и клиент вместе с ним. Как правило, депозитчиков проблемных финучреждений никто не подсчитывает. Разве что Фонд гарантирования вкладов после того, как регулятор объявляет о ликвидации банка. Но цена вопроса позволяет говорить о значимых цифрах…

По мнению экономиста Международного центра перспективных исследований Александра Жолудя, в крупных банках счет пострадавших вкладчиков идет на сотни тысяч, в малых – на тысячи.

Эксперт считает, что украинские проблемные банки как отечественных, так и заграничных инвесторов мало интересуют. Да и ситуация с выборами, которые могут «затянуться», не делает их привлекательными. Вот и получается, Нацбанк все продлевает и продлевает мораторий на выдачу депозитов в ряде банков, несмотря на то, что в некоторых он заканчивается в феврале. Поэтому, как отметил А.Жолудь, если такие банки не смогут решить свои проблемы, найти поддержку в лице государства или инвестора, то в перспективе они могут быть ликвидированы. А.Жолудь подчеркивает, что через некоторое время такой сценарий станет реальностью для небольших банков.

При этом хочется отметить, что размер Фонда гарантирования вкладов физлиц на 1 января 2010 г. составлял 4,303 млрд. грн. Например, на выплату депозитов банка «Надра» понадобится около 8 млрд. грн. Что уже говорить о мелких банках, для удовлетворения их вкладчиков денег попросту нет… Остается порадоваться за фармацевтов, положение дел значительно повысит продажи в аптеках антистрессовых препаратов…

Как же все-таки получить свои деньги, если в банке ввели мораторий?

Партнер адвокатского бюро «Адлер и партнеры», адвокат Вадим Садовой отмечает, что такую возможность предусматривает Закон «О банках и банковской деятельности»: временный администратор имеет право продолжать или прекращать любые операции банка; выполнять любые действия, принимать решения от имени банка. То есть, от него и зависит, сможет ли клиент забрать свои деньги, расписав, для чего они ему нужны в период кризиса.

Факт остается фактом - некоторые администраторы таки возвращали депозиты клиентам, если деньги были необходимы на срочные операции или наступили форс-мажорные обстоятельства.

Также есть надежда на возврат депозита в случае начала процедуры ликвидации банка. Однако ждать обещанного действительно придется три года, столько, сколько отведено на процесс с момента отзыва банковской лицензии. В течение этого срока клиенты могут получить свои деньги. А вот Нацбанк имеет право продлить процедуру еще на год, а то и два, если банк системообразующий, говорит В.Садовой. Поэтому вкладчики при появлении в банке временного администратора и введении моратория на удовлетворение их требований должны четко отслеживать тот момент, когда дела улучшатся и банк возобновит работу, или ухудшатся – тогда важно не пропустить объявление о начале ликвидации. При последнем варианте у клиента будет месяц, чтобы подать в банк заявление с требованием вернуть вложенные средства. «Ликвидатор прекращает принимать требования кредиторов по истечении одного месяца со дня опубликования объявления о начале ликвидационной процедуры. Требования, заявленные по истечению указанного срока, не рассматриваются и считаются погашенными», - поясняет В.Садовой.

Юрист советует в этом вопросе быть особо бдительными. «Законодательство не обязывает ликвидатора уведомлять каждого кредитора о начале ликвидационной процедуры, что является основным недостатком», - подчеркивает В.Садовой.

И еще один законодательный «ляпсус». При любом раскладе не каждый кредитор может вернуть свои деньги. «Все зависит от работы ликвидатора банка, от размера активов банка и суммы денежных средств, полученных по результатам продажи имущества (имущественных прав), находящегося в собственности банкрота. Требования, неудовлетворенные из-за недостаточности имущества, считаются погашенными», - говорит В.Садовой.

Требования вкладчиков-физлиц в размере 150 тыс. грн. погашаются Фондом гарантирования вкладов. А «претензии» на более весомую сумму удовлетворяются за счет имущества банкрота и в порядке очередности, как и требования юридических лиц.

Несколько слов об очередности. Средства, полученные в результате ликвидационной процедуры, направляются на удовлетворение требований кредиторов в следующем порядке:

1) обязательства, возникшие вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан (к примеру, авария на производстве);

2) требования по зарплате, возникшие из-за обязательств банка перед работниками до возбуждения процедуры ликвидации;

3) требования Фонда гарантирования вкладов физлиц;

4) требования вкладчиков-физлиц в части, превышающей сумму, выплаченную Фондом гарантирования вкладов;

5) требования Нацбанка, возникшие в результате снижения стоимости залога, предоставленного для обеспечения кредитов рефинансирования; 6) требования Минфина, возникшие в связи с предоставлением возвратной финансовой помощи за исключением взносов в уставный капитал;

6) требования физлиц, платежи которых, либо платежи на имя которых, заблокированы (кроме СПД);

7) иные требования, кроме требований по субординированному долгу; 8) требования по субординированному долгу.

Украинская практика ликвидации банков желает лучшего. С одной стороны, это хорошо – наверстаем упущенное, с другой - многие клиенты просто не знают, что в таких случаях делать. Порекомендовать можно лишь одно – внимательно отслеживайте действия регулятора относительно банка и быстренько ознакомьтесь с законодательством в этой сфере. Иначе как Мюнхаузену тянуть себя из озера за косу придется каждому самостоятельно…

Юлия Главацкая (УНИАН)