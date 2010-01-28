Доллар поднялся к евро

Доллар поднялся до шестимесячного максимума против евро в преддверии выхода в США докладов о снижении безработицы,которые, как предполагается, дадут ФРС больше оснований для повышения процентных ставок, сообщает k2kapital.

"Доллар получит выгоду от положительных экономических настроений по крайней мере до тех пор, пока не выйдут официальные данные по ВВП", - считает Тосия Ямаути, менеджер по маржинальной торговле валютой организаци Ueda Harlow в Токио. "В целом, рынок по-прежнему ждет, что ФРС может поднять процентные ставки несколько раньше".

Доллар укрепился до $ 1,3961 за евро по состоянию на 11:07 утра в Токио после уровня в $ 1,4024 вчера на закрытии тогов в Нью-Йорке. По отношению к иене доллар вырос до 90,35 иены. Курся японской валюты к евро равен 126,14 иен после 126,25 в предыдущую торговую сессию.