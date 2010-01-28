Финансово-экономический кризис в мире вызван процессом глобализации, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Президент Франции Николя Саркози, открывая накануне работу 40-го Всемирного экономического форума заявил: "Мы все ответственны за то, что произошло и происходит", - подчеркнул глава Французской Республики. Он указал на ведущую роль государственных структур в борьбе с кризисом. "Без вмешательства государств все бы просто рухнуло", - заявил Н.Саркози.

"Ситуация в мировой экономике и финансах пошла по опасному пути, когда утвердилось мнение, что рынок прав всегда и во всем, и что никакие возражения этому недопустимы", - подчеркнул президент, говоря о докризисном времени.

"Это породило мир, где все отдавалось финансовому капиталу и почти ничего миру труда, где рантье был важнее трудящегося", - сказал Н.Саркози. "Все это породило капитализм, в котором было нормально играть с чужими капиталами, зарабатывая деньги без особых усилий", - отметил он.

"Теперь главный вопрос заключается в том, чтобы добиться такого положения, когда экономика работала бы на человека", - подчеркнул Н.Саркози.