ФРС США оставила без изменений ключевую ставку
Рынки этого ожидали
Федеральная резервная система США оставила без изменений рекордно низкую учетную ставку межбанковского кредита. Решение, принятое на верашнем заседании руководства ФРС, заранее ожидалось рынками и было воспринято ими спокойно, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
Учетная ставка по-прежнему составляет от 0 до 0,25 проц годовых. На этом уровне она находится с декабря 2008 г. ФРС указала, что эта ситуация будет сохраняться еще "продолжительное время".
Предельно низкая стоимость кредитных ресурсов в США сохраняется в интересах подстегивания экономического роста и борьбы с безработицей после недавнего острого кризиса, уже окрещенного Великой рецессией. Учетные ставки по долларовым кредитам важны не только для самих США, но и для всех стран, использующих доллар в качестве резервной валюты.