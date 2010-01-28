ФРС США оставила без изменений ключевую ставку

Федеральная резервная система США оставила без изменений рекордно низкую учетную ставку межбанковского кредита. Решение, принятое на верашнем заседании руководства ФРС, заранее ожидалось рынками и было воспринято ими спокойно, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Учетная ставка по-прежнему составляет от 0 до 0,25 проц годовых. На этом уровне она находится с декабря 2008 г. ФРС указала, что эта ситуация будет сохраняться еще "продолжительное время".

Предельно низкая стоимость кредитных ресурсов в США сохраняется в интересах подстегивания экономического роста и борьбы с безработицей после недавнего острого кризиса, уже окрещенного Великой рецессией. Учетные ставки по долларовым кредитам важны не только для самих США, но и для всех стран, использующих доллар в качестве резервной валюты.