Средний курс в комбанках сегодня не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,09 грн./долл., продают – по 8,13 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 27 января. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,11 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3% по сравнению с 27 января и сегодня составляет 11,32 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 11,46 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,20-11,38 грн./евро, по продаже – в пределах 11,42-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 27 января понизился на 0,7% и составляет в среднем 0,2606 грн./рубль, продажи – на 0,3% - до 0,2701 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,09 грн./долл., курс продажи – 8,13 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,07-8,11 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,3% по сравнению с 27 января и сегодня составляет 11,33 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 11,47 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,25-11,37 грн./евро, по продаже – в пределах 11,40-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 27 января понизился на 1,1% и сегодня составляет 0,2577 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2703 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,08/8,13 грн., евро – 11,30/11,50 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,15 грн., евро – 11,25/11,55 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,08/8,15 грн., евро – 11,35/11,60 грн., рубль – 0,2200/0,2600 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 28 января, составляет: гривни к доллару США – 8,0024, к евро – 11,260977, к российскому рублю – 0,26417.