Банк России: курс евро на 29 января повысился - 42,58 руб
11:54, 28 января 2010Финансы
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Доллара - до 30,36 руб.
Центральный банк РФ установил с 29 января 2010 года официальный курс евро в размере 42,5842 руб за один евро, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 2,68 коп.
Центральный банк РФ установил с 29 января 2010 года официальный курс доллара в размере 30,3631 руб за один доллар, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ.
По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 7,10 коп.
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