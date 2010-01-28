Банк России: курс евро на 29 января повысился - 42,58 руб

Центральный банк РФ установил с 29 января 2010 года официальный курс евро в размере 42,5842 руб за один евро, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 2,68 коп.

Центральный банк РФ установил с 29 января 2010 года официальный курс доллара в размере 30,3631 руб за один доллар, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ.

По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 7,10 коп.