Межбанк: к 12:00 котировки упали до 8,02/8,03 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0610/8,0770 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0230/8,0345 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2656/0,2662 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2646/0,2653 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,2675 (-0,0125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4026/1,4028 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3110/11,3360 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 11,2445/11,2605 грн./евро.