Нацбанк понизил ставки по своим депозитным сертификатам

Национальный банк Украины (НБУ) с 28 января понизил ставки по своим депозитным сертификатам сроком на семь дней, предлагаемых к продаже ежедневно, с 8% до 6% годовых.

На сайте НБУ сообщается, что банк также уменьшил доходность реализуемых раз в неделю более "длинных" депозитных сертификатов: 14-дневных - с 9% до 8% годовых, 29-дневных - с 9,5% до 9% годовых.

Как сообщалось, в начале 2010 года в связи с усилением давления на курс гривни НБУ несколько раз повышал ставки по своим депозитным сертификатам. В частности, ставка 7-дневных инструментов с 11 января была повышена с 4% до 5% годовых, с 12 января - до 7% годовых, с 13 января - до 8% годовых.