S&P вернуло рейтинг Львова на прежний уровень

Рейтинговая служба Standard & Poor’s понизила долгосрочный кредитный рейтинг, а также рейтинг по национальной шкале Львова до уровня «SD» («выборочный дефолт») после дефолта по небольшому купону.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, кроме того, рейтинговое агентство понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга облигаций в размере 92 млн. грн. сроком погашения 20 июля 2012 г. (1-й транш) и 19 декабря 2012 г. (2-й транш) до «D». Город допустил дефолт по одному из траншей.

После этого рейтинги Львова были повышены до «ССС+/uaBB», также повышены рейтинги приоритетного необеспеченного долга — до «ССС+/uaBB», поскольку необходимые средства были перечислены. Прогноз по рейтингам —«Негативный».

«Рейтинги Львова отражают очень низкий уровень поддержки со стороны украинской системы межбюджетных отношений, а также централизованный характер этой системы», — отметил кредитный аналитик Standard & Poor’s Борис КОПЕЙКИН.

В сообщении указывается, что правительство фактически контролирует выполнение бюджетов региональных и местных органов власти (РМОВ), поскольку доходы и расходы поступают на счета РМОВ в Государственном казначействе Украины, а расходы производятся с этих счетов.

По данным S&P, 19 января 2010 г. администрация Львова обратилась в Государственное казначейство с просьбой перечислить средства на выплату купона сроком погашения 22 января. Казначейство своевременно не провело платеж. Учитывая льготный период сроком два рабочих дня, город допустил дефолт 26 января. После обращения мэра Львова к правительству казначейство перевело средства платежному агенту, который получил их 27 января. По информации города, все держатели облигаций получили выплаты по купону 27 января.

«На основании информации, имеющейся у аналитиков Standard & Poor’s, эта задержка вызвана техническими проблемами, и мы не ожидаем, что подобная ситуация в отношении процентных выплат повторится в будущем в отношении Львова или какого-либо украинского РМОВ с аналогичным уровнем рейтинга. Однако зависимость от казначейской системы может стать препятствием для повышения рейтинга какого-либо украинского РМОВ до уровня, превышающего суверенный рейтинг, при любых обстоятельствах в будущем» - говорится в сообщении.

S&P отмечает, что рейтинги Львова по-прежнему отражают суверенные рейтинги Украины (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ССС+/Стабильный/С; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-/Стабильный/С; рейтинг по национальной шкале: uaBBB). В рейтингах также учитываются низкая финансовая гибкость бюджета города и финансовая неопределенность, обусловленная обязательствами города по улучшению своей инфраструктуры в связи с проведением во Львове нескольких футбольных матчей Евро-2012 (они будут проводиться в Украине и Польше), что постоянно приводит к необходимости значительных расходов и уже привело к накоплению долговых обязательств, необходимых для финансирования проектов, связанных с проведением чемпионата. Кроме того, уровень рейтинга сдерживается замедлением экономического развития и снижением доходов, а также низкими показателями ликвидности города.

«Прогноз «Негативный» отражает вероятность того, что в 2010-2011 гг. Львов будет проводить агрессивную долговую политику, которая приведет к ускоренному накоплению долга для финансирования подготовки к Евро-2012, а также к повышению уровня расходов на обслуживание и погашение долга», — подчеркнул г-н Копейкин.

S&P подчеркивает, что в случае дальнейшего ухудшения позиции ликвидности города вследствие сокращения доходов или в результате того, что новые заимствования города приведут к высоким валютным рискам или слишком большим расходам на обслуживание и погашение долга в ближайшие 12-36 месяцев, рейтинги могут быть понижены. Кроме того, негативные рейтинговые действия по Львову могут быть вызваны аналогичными рейтинговыми действиями по Украине или дальнейшими трудностями в работе с казначейством.