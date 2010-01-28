Экономист: перспективы гривни неоднозначны

Краткосрочные перспективы гривни в настоящее время неоднозначны.

Об этом сказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что Национальный банк Украины с сегодняшнего дня снижает предельную ставку по своим 7-дневным депозитным сертификатам с 8% до 6% годовых. Это может уменьшить способность НБУ связывать гривневую ликвидность и повысить спрос на иностранную валюту, объяснил экономист.

По словам А.БЛИНОВА, в среду, 27 января, обменный курс продолжал находиться у отметки 8,08 грн./долл., у которой он держится уже четыре торговых сессии подряд. Вчера гривня укрепилась к доллару менее чем на 0,1%, сообщил экономист.

По его мнению, «такому положению дел способствует ситуация на политической арене: пока что избирательный процесс проходит достаточно спокойно». Кроме того, Нацбанк провел в среду целевой аукцион для заемщиков-физлиц, отметил экономист.

Как сообщал УНИАН, 27 января на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0715/8,0890 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,0680/8,0750 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 8,0735/8,0820 грн./долл.

В 12:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.