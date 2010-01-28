Межбанк: доллар продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0610/8,0770 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0230/8,0345 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли низа – 8,0010/8,0080 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2656/0,2662 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2646/0,2653 грн./рубль. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2649/0,2652 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,36 рублей за доллар (+0,08).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3935/1,4050 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3110/11,3360 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 11,2445/11,2605 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума – 11,2075/11,2230 грн./евро.