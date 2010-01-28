Долг страховщиков перед клиентами в 2009 г. вырос в 18 раз

Сумма заявленных, но не выплаченных украинскими страховщиками страховых возмещений, в 2009 году выросла в 18 раз - с 54 млн. грн. до 970 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель совета Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) Александр ФИЛОНЮК.

Он отметил, что в прошлом году имело место снижение объемов рынка. При этом, по мнению А.ФИЛОНЮКА, кроме кризисных явлений, негативно на динамику рынка повлиял тот факт, что страховщикам так и не удалось добиться отдельных законодательных изменений, в частности, принять изменения в Закон Украины «О страховании», а также внести ряд поправок в законодательство, регулирующее осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Помимо этого, не удалось достигнуть позитивных результатов в вопросе субсидирования страхования аграрных рисков.

Также он отмечает, что на сегодня все еще не решена проблема демпинга при осуществлении ОСАГО.

По информации А.ФИЛОНЮКА, спад рынка по итогам 2009 года составит около 15%, так объем валовых страховых платежей по итогам года ожидается на уровне 18-19 млрд. грн.