Экономист: гривня значительно укрепилась

Гривня на украинском межбанковском рынке в четверг, 28 января, значительно укрепилась.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его подсчетам, вчера гривня выросла по отношению к доллару на 0,9%. Это наиболее сильное укрепление украинской валюты за день после 5 ноября 2009 года, когда она подскочила от 8,26 грн./долл. до 8,13 грн./долл., подчеркнул экономист.

А.БЛИНОВ связывает нынешнюю ревальвацию гривни со вчерашним аукционом по облигациям внутреннего государственного займа, на котором были размещены ОВГЗ на внушительную сумму 761 млн. грн. Поскольку день платежа за эти приобретенные бумаги – пятница, это создало дополнительное предложение иностранной валюты на рынке, считает экономист.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 января, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0610/8,0770 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0230/8,0345 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни достигли низа - 8,0010/8,0080 грн./долл.