Курс доллара в банках понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,03 грн./долл., что на 0,7% дешевле, чем 28 января, продают – по 8,09 грн./долл., на 0,4% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,98-8,06 грн./долл., по продаже – в пределах 8,08-8,12 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1% по сравнению с 28 января и сегодня составляет 11,19 грн./евро, продажи – на 0,8% – до 11,37 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,07-11,25 грн./евро, по продаже – в пределах 11,27-11,47 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 28 января понизился на 1,3% и составляет в среднем 0,2576 грн./рубль, продажи – на 0,5% - до 0,2686 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2058-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,03 грн./долл., что на 0,3% дешевле, чем вчера, курс продажи – 8,10 грн./долл., также на 0,3% дешевле.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,98-8,06 грн./долл., по продаже – в пределах 8,08-8,13 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 0,9% по сравнению с 28 января и сегодня составляет 11,21/11,36 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,15-11,25 грн./евро, по продаже – в пределах 11,27-11,55 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 28 января понизился на 0,8% и сегодня составляет 0,2553 грн./рубль, продажи – на 0,3% – до 0,2695 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2058-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,07/8,12 грн., евро – 11,20/11,35 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,03/8,11 грн., евро – 11,10/11,45 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,01/8,10 грн., евро – 11,20/11,45 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 29 января, составляет: гривни к доллару США – 8,0012, к евро – 11,20088, к российскому рублю – 0,26352.